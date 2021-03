Der Lockdown geht in die Verlängerung. Und der Frühling kommt auch nur langsam in die Gänge ... Deshalb haben wir Serien-Nachschub für euch! Sebastian Winkler und die Frühaufdreher stellen euch diese Woche jeden Morgen neue Tipps vor. Hier gibt's die Übersicht!

"The Falcon and The Winter Soldier"

In "The Falcon and the Winter Soldier" spielen zwei Charaktere die Hauptrollen, die bisher eigentlich immer Nebenrollen in den "Captain America"-Filmen waren. In der Serie müssen sich die beiden auch mal mit Alltagsproblem rumschlagen - eine coole Mischung aus Superhelden-Serie und sympathisch, menschlich, lustigen Szenen.

Es ist auf jeden Fall hilfreich, die Avengers-Filme zu kennen. Dann versteht man die Zusammenhänge im Marvel-Universum besser.

Ein deutscher Star ist übrigens auch dabei: Daniel Brühl spielt wieder den Bösewicht Zemo - wie schon in "The First Avenger: Civil War".



"The Falcon and The Winter Soldier" könnt ihr bei Disney+ streamen - jede Woche gibt's eine neue Folge.