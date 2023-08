Fischstäbchen im Test: Welche sind gut, welche gar nicht?

Dass in Öl frittierte Fischstäbchen jetzt nicht komplett zu den allergesündesten Essen zählt, ist klar. Macht manchmal aber nichts: Dann soll es schnell und unkompliziert gehen und immerhin bestehen die meisten Fischstäbchen zu zwei Dritteln aus Fisch. So kannst du deinen Kindern auch ganz unbemerkt ein bisschen gesunden Fisch unterjubeln, den sie sonst vielleicht gar nicht essen würden. Wenn alle am Tisch sitzen und mit dem Essen happy sind, ist an manchen Tagen schon viel gewonnen.

Öko-Test hat sich 19 verschiedene Fischstäbchen-Fabrikate jetzt aber mal genauer angeschaut und festgestellt: Den Geschmackstest bestehen sie alle und fast alle sind unter hygienischen Bedingungen produziert. Top!



Für den nächsten Teil des Artikels müsst ihr jetzt aber ganz stark sein:

Manche Stoffe in Fischstäbchen unter Verdacht, Krebs zu erregen

Aber sie haben auch ein riesiges Manko festgestellt: 11 der 19 getesteten Fischstäbchen-Fabrikate sind mit krebsverdächtigen Fettschadstoffen belastet.

Sie können bei Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln – vor allem in pflanzlichen Ölen und Fetten – aus natürlichen Inhaltsstoffen gebildet werden. Die potentiell gefährlichen Stoffe heißen Glycidol und 3-MCPD (3-Monochlorpropandiol). Beide Stoffe sollten beim Essen möglichst wenig zu sich genommen werden.

Für Glycidol wurde laut Europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in Tierversuchen festgestellt, dass der Stoff krebserregend und erbgutschädigend ist.

wurde laut Europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in Tierversuchen festgestellt, dass der Stoff krebserregend und erbgutschädigend ist. Der Stoff 3-MCPD löst im Tierversuch ab einer bestimmten Dosierung Tumore aus und steht daher im Verdacht, beim Menschen Nierenveränderungen hervorzurufen und in hohen Dosen ebenfalls Tumore zu verursachen. Darum hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit eine Maximaldosis für 3-MCPD festgelegt. Doch der Fischstäbchen-Test zeigt: Wenn ein Kind circa 30 Kilo wiegt, hätte es mit fünf gegessenen Fischstäbchen schon mehr als die Hälfte der Maximaldosis zu sich genommen.

Die Ergebnisse des Tests für dich zur Übersicht

Gesamturteil "gut" - Note 2

Sechs Fischstäbchen-Produkte wurden mit „gut“ bewertet. Mit dabei diese beiden:

„Ocean Sea 15 Fischstäbchen“ von Lidl für 2,79 Euro pro 450 Gramm

von für „15 Fischstäbchen“ des Herstellers Iglo für 4,89 Euro pro 450 Gramm





Gesamturteil "mangelhaft" - Note 5

Insgesamt dreimal wurde jedoch das Urteil „mangelhaft“ verteilt, unter anderem an:

„Golden Seafood Fischstäbchen 15 Stück“ von Aldi Süd für 2,79 Euro pro 450 Gramm

Bei den Fischstäbchen von Aldi Süd wurden die Fettschadstoffe 3-MCPD und Glycidol gefunden.





Gesamturteil "ungenügend" - Note 6

Einmal mussten die Tester sogar das Urteil „ungenügend“ rausholen, weil hier zusätzlich zu den Schadstoffen 3-MCPD und Glycidol sogar noch erhöhte Mineralölbestandteile im Test festgestellt wurden: