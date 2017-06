Das sind die giftigsten und gefährlichsten Pflanzen in Bayern!

Er ist aus Kaukasien zu uns rübergewandert und steht vor allem an Waldrändern und auf Wiesen. Hier reicht schon der bloße Kontakt. Wenn ihr den Riesenbärenklau anfasst, könnt ihr euch schwerste Hautverletzungen und Verbrennungen einhandeln. Also auch Vorsicht beim Ausreißen im Garten – unbedingt Schutzkleidung und vor allem Handschuhe tragen.

Eisenhut - die giftigste Pflanze von allen!

So schön – so gefährlich. Der Eisenhut gilt als die giftigste Pflanze bei uns, er wächst nicht nur in Gärten als Zierpflanze, sondern auch wild in den Alpen. Bei ihm kann schon die Berührung oder der eingeatmete Blütenstaub tödlich sein. Das Gift ist besonders schnell und greift Herz und Atmung an. Mehrere römische Kaiser sollen mit diesem Pflanzengift (Alcaloide) sogar ermordet worden sein. Also: Finger weg! Und im Garten lieber harmlose Pflanzen pflanzen.