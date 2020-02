Google Maps: Mit diesem genialen Trick macht ihr eure Straße autofrei!

Wie geil ist das denn? Ein Künstler hat mit einem ganz einfachen Trick Google Maps überlistet und einen "virtuellen Verkehrsstau" auf einer Brücke in Berlin ausgelöst. Die Folge: Schon nach wenigen Minuten war die Brücke komplett autofrei!

Handkarren und 99 Handys

Alles was er dafür brauchte war ein Handkarren und 99 Android-Handy - alle Second Hand gekauft. Auf diesen Handys aktivierte er die Google-Maps-App und zog los. Ganz langsam, im Schritttempo, über eine Spreebrücke. Wer in diesem Moment eine Strecke bei Maps eingab, die eigentlich über diese Brücke geführt hätte, sah zunächst noch eine "grüne" Straße, alles frei. Langsam aber sicher wurde die Straße rot markiert: hier ist Stau!