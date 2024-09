Haferflocken-Check: Warum Bio die bessere Wahl ist!

Der Test von Ökotest zu zarten Haferflocken zeigt deutlich: Haferflocken sind nicht nur gesund, sondern oft auch richtig günstig. Besonders die Bio-Varianten machen einen super Job – rund zwei Drittel der getesteten Bio-Produkte haben die Bestnote „sehr gut“ bekommen. Wenn du also denkst, man muss viel Geld für Qualität ausgeben, liegst du falsch. Einige der besten Haferflocken kosten nur 85 Cent pro Packung. Aber Vorsicht: Das teuerste Produkt, das „Haferwunder“ aus dem Reformhaus, ist regelrecht durchgefallen. Nicht nur, dass es fast sechs Euro für 500 Gramm kostet! Es ist auch eines der Produkte mit der höchsten Belastung durch Schimmelpilzgifte. Also: Teuer heißt nicht unbedingt besser.

>> Mehr Infos: Kellogg's Smacks & Froop Safari Diese 3 Zuckerfallen solltest du kennen



Ökotest sagt: Bio-Haferflocken sind besser als konventionelle Haferflocken

Was der Test auch zeigt: Schimmelpilzgifte können ein echtes Problem sein, vor allem bei konventionellen (also nicht bio) Haferflocken. Diese Gifte kommen schon auf dem Feld in den Hafer und können richtig fies für den Körper sein – sie greifen den Magen-Darm-Trakt an und schwächen das Immunsystem. Besonders empfindsam dafür sind Kinder - bei ihnen kann eine normale Portion Haferflocken schon die empfohlene Tagesdosis dieser Gifte überschreiten. Zwei Produkte im Test hatten so hohe Werte, dass sie mit „mangelhaft“ bewertet wurden.

Bio-Flocken scheinen generell weniger Probleme mit solchen Belastungen zu haben. Warum das so ist? Eine Theorie ist, dass Bio-Bauern oft Fruchtfolgen anwenden, die das Risiko von Schimmelpilzgiften verringern. Und sie dürfen keine Fungizide verwenden, was konventionelle Bauern durchaus tun, um die Pilze zu bekämpfen. Das heißt, bei Bio wird schon auf dem Feld besser vorgesorgt.

>> Mehr Infos: Frosties, Knuspermüslis & Co.: Wie gesund sind Cerealien für Kinder?

Zusammengefasst: Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, greif lieber zu Bio-Haferflocken, sagt Ökotest. Sie sind frei von Pestiziden und Schimmelpilzgiften und liefern dir trotzdem die volle Ladung an gesunden Nährstoffen. Sie sind vollgepackt mit Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und Aminosäuren.