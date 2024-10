Last-Minute-Ideen für deine Halloween-Dekoration

Janine ist Busfahrerin auf der Strecke zwischen Schnaittenbach und Nabburg und hat ihren Bus für Halloween dekoriert. An der Decke wabern Spinnenweben, gruselige Geister hängen an den Fensterscheiben und eine riesige Spinne hängt im Gang. Janine dekoriert gerne für Halloween und macht den meisten Schulkindern so auch eine große Freude:

Ohne die Eltern und die Kinder würde es nur halb so viel Spaß machen. Wenn sie mich nicht so unterstützen und sich so freuen würden, dann würde ich es wahrscheinlich gar nicht machen.“