Was ihr beim Telefonieren und Surfen im Urlaub beachten solltet 

Vom Strand aus die Freunde in der Heimat anrufen, Fotos vom Meer verschicken oder am Pool die Lieblingsserie streamen – seit Juni 2017 kostet euch das nicht mehr als zu Hause. Zumindest im EU-Ausland. Seitdem gilt die EU-Roaming-Verordnung. Damit sind mobiles Telefonieren, SMS und Internetnutzung im EU-Ausland genauso teuer wie im Heimatland.

Aber Achtung – es gibt Ausnahmen!

Vor der Reise: Tarifoptionen checken

Grundsätzlich gilt die Abschaffung der zusätzlichen Gebühren in der EU automatisch – allerdings nicht bei allen Anbietern und nicht, wenn ihr ausdrücklich eine andere Option gewählt habt. Am besten prüft ihr das vor eurer Reise nochmal.

Auch wenn bei euren Tarifoptionen alles passt, gibt es Ausnahmen.

Türkei, Schweiz, Schiffe - was gilt wo

Außerhalb Europas greifen die EU-Roaming-Regelungen nicht – logisch! Aber auch innerhalb von Europa gibt es Sonderfälle. Wenn ihr mit dem Smartphone oder Tablet also z. B. in der Schweiz, in der Türkei oder in anderen Nicht-EU-Staaten unterwegs seid, müsst ihr nach wie vor Aufschläge zahlen. In Norwegen, Island und Liechtenstein wiederum könnt ihr wie gewohnt telefonieren und surfen, obwohl sie auch keine Mitglieder der EU sind.

Für Großbritannien ändert sich durch den Brexit übrigens erstmal nichts bei Telekom, Vodafone und Teléfonica (O2). Dort telefoniert ihr wie zu Hause. Ob das dauerhaft so bleibt, ist nicht gesagt.

Es lohnt sich also, vor der Reise zu checken, was für euer Urlaubsland gilt.

"Kostenairbag" für Datenverbindungen

Bei den mobilen Daten schützt euch ein "Kostenairbag" vor einer fetten Rechnung. Er deckelt die Roamingkosten beim Surfen auf 60 Euro. (Ist das technisch nicht möglich, muss euch euer Anbieter bei der Einreise ins entsprechende Land per SMS informieren.)

Achtung: Auf Schiffen oder in Flugzeugen ist so eine Deckelung nicht vorgeschrieben. Dort kann's also teuer werden! Weitere Infos zum Roaming auf Schiffen und in Flugzeugen, gibt's bei der Verbraucherzentrale.

Ausnahmen bei langen Auslandsaufenthalten

Die EU-Roaming-Regeln gelten nur für die normale "kurzzeitige" Nutzung im Ausland. Seid ihr z. B. mehrere Monate im Ausland und überschreitet so die vertraglich festgelegte "Fair-Use-Regelung", können zusätzliche Gebühren anfallen. Die Details klärt ihr in solchen Fällen am besten vorher mit eurem Anbieter.

Nationale Tarife funktionieren nur in Deutschland

Bei speziellen nationalen Tarifen funktioniert die SIM-Karte nur in Deutschland. Dann könnt ihr im Ausland gar nicht telefonieren oder surfen (und müsst euch zumindest keine Gedanken über Roaming-Gebühren machen 😉).

Wenn ihr zusätzliche Kosten beim Surfen im Ausland ganz ausschließen wollt, könnt ihr in den Einstellungen eures Smartphones das Daten-Roaming deaktivieren. Dann könnt ihr nur übers WLAN, z. B. im Hotel oder Café, ins Netz.





Übrigens: Wenn ihr von Deutschland aus in ein EU-Land telefoniert (und keine Flatrate oder einen besonderen Tarif für diesen Fall habt), wird es teurer. Allerdings sind die Kosten dafür inzwischen auch gedeckelt: Ihr zahlt maximal 19 Cent pro Minute und maximal 6 Cent pro SMS.