BAYERN 3 - Die Charts des Jahres 2017

195 Songs haben es 2017 in die BAYERN 3 Chart-Show geschafft (21 mehr als im vergangenen Jahr!). Aber welcher war insgesamt der erfolgreichste? Wir haben uns auch in diesem Jahr wieder die 25 besten Titel der einzelnen Wochen geschnappt, Punkte vergeben, zusammengezählt ... und präsentieren euch jetzt voller Stolz: Die erfolgreichsten Hits, Hits, Hits 2017 in Bayern.

Die Hits des Jahres 2017:

1. Despacito - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - 721 Punkte - 36 Wochen

2. Thunder - Imagine Dragons - 600 Punkte - 34 Wochen

3. Shape Of You - Ed Sheeran - 552 Punkte - 34 Wochen

4. No Roots - Alice Merton - 459 Punkte - 35 Wochen

5. Something - Just Like This The Chainsmokers & Coldplay - 437 Punkte - 22 Wochen

6. OK - Robin Schulz feat. James Blunt - 387 Punkte - 21 Wochen

7. Be Mine - Ofenbach - 369 Punkte - 26 Wochen

8. Tuesday - Burak Yeter feat. Danelle Sandoval - 351 Punkte - 21 Wochen

9. Perfect - Ed Sheeran - 349 Punkte - 15 Wochen

10. More Than You Know - Axwell /\ Ingrosso - 346 Punkte - 18 Wochen

11. What About Us - Pink - 333 Punkte - 20 Wochen

12. Legendary - Welshly Arms - 327 Punkte - 22 Wochen

13. Dusk Till Dawn - Zayn feat. Sia - 315 Punkte - 16 Wochen

14. Havana - Camilla Cabello feat. Young Thug - 294 Punkte - 13 Wochen

15. Sowieso - Mark Forster - 284 Punkte - 21 Wochen

16. Love On The Brain - Rihanna - 270 Punkte - 18 Wochen

17. Galway Girl - Ed Sheeran - 256 Punkte - 23 Wochen

18. Friends - Justin Bieber & BloodPop® - 252 Punkte - 18 Wochen

19. Way Down We Go - Kaleo - 246 Punkte - 15 Wochen

20. Was du Liebe nennst - Bausa - 246 Punkte - 12 Wochen

21. Skin - Rag'n'Bone Man - 239 Punkte - 14 Wochen

22. It Ain't Me - Kygo & Selena Gomez - 234 Punkte - 15 Wochen

23. Feel It Still - Portugal. The Man - 227 Punkte - 13 Wochen

24. Chained To The Rhythm - Katy Perry feat. Skip Marley - 221 Punkte - 12 Wochen

25. Feels - Calvin Harris feat. Pharrell Williams & Katy Perry - 219 Punkte - 13 Wochen

26. I Don't Wanna Live Forever - Zayn & Taylor Swift - 216 Punkte - 14 Wochen

27. Whatever It Takes - Imagine Dragons - 214 Punkte - 12 Wochen

28. Castle On The Hill - Ed Sheeran - 212 Punkte - 15 Wochen

29. Subeme La Radio - Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox - 201 Punkte - 20 Wochen

30. Alone - Alan Walker - 201 Punkte - 13 Wochen

31. Sign Of The Times - Harry Styles - 191 Punkte - 17 Wochen

32. Rockabye - Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie - 189 Punkte - 14 Wochen

33. Never Give Up - Sia - 188 Punkte - 13 Wochen

34. Kogong - Mark Forster - 182 Punkte - 14 Wochen

35. Mama Jonas - Blue feat. William Singe - 181 Punkte - 15 Wochen

36. Ist da jemand - Adel Tawil - 181 Punkte - 14 Wochen

37. Katchi - Ofenbach vs. Nick Waterhouse - 179 Punkte - 10 Wochen

38. Wild Thoughts - DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller - 165 Punkte - 11 Wochen

39. Mi Gente - J. Balvin & Willy William - 164 Punkte - 14 Wochen

40. Señorita - Kay One feat. Pietro Lombardi - 161 Punkte - 10 Wochen

41. There's Nothing Holdin' Me Back - Shawn Mendes - 155 Punkte - 14 Wochen

42. Look What You Made Me Do - Taylor Swift - 150 Punkte - 12 Wochen

43. Silence - Marshmello feat. Khalid - 147 Punkte - 11 Wochen

44. Swalla - Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign - 144 Punkte - 13 Wochen

45. I Help You Hate Me - Sunrise Avenue - 142 Punkte - 13 Wochen

46. You Don't Know Me - Jax Jones feat. Raye - 142 Punkte - 10 Wochen

47. Herzbeben - Helene Fischer - 141 Punkte - 10 Wochen

48. Your Song - Rita Ora - 140 Punkte - 14 Wochen

49. Attention - Charlie Puth - 134 Punkte - 12 Wochen

50. Rockstar - Post Malone feat. 21 Savage - 134 Punkte - 11 Wochen

51. I Like Me Better - Lauv - 132 Punkte - 10 Wochen

52. Aphrodite - Kamaliya - 132 Punkte - 7 Wochen

53. Wannsee - Die Toten Hosen - 131 Punkte - 16 Wochen

54. Human - Rag'n'Bone Man - 128 Punkte - 9 Wochen

55. Hot2Touch - Felix Jaehn, Hight & Alex Aiono - 116 Punkte - 13 Wochen

56. Blau - Amanda feat. Sido - 113 Punkte - 12 Wochen

57. Hallelujah - Pentatonix - 105 Punkte - 7 Wochen

58. Without You - Avicii feat. Sandro Cavazza - 101 Punkte - 9 Wochen

59. Rooftop - Nico Santos - 98 Punkte - 7 Wochen

60. Chöre - Mark Forster - 96 Punkte - 6 Wochen

61. Little Hollywood - Alle Farben & Janieck - 95 Punkte - 13 Wochen

62. Loin Maitre - Gims feat. Dany Synthé - 90 Punkte - 10 Wochen

63. Paris - The Chainsmokers - 86 Punkte - 11 Wochen

64. Échame La Culpa - Luis Fonsi & Demi Lovato - 84 Punkte - 6 Wochen

65. Bad Ideas - Alle Farben - 77 Punkte - 7 Wochen

66. Heimkommen - BAYERN 3 feat. Glasperlenspiel & Münchner Rundfunkorchester - 75 Punkte - 4 Wochen

67. Hulapalu - Andreas Gabalier - 74 Punkte - 11 Wochen

68. I Feel It Coming - The Weeknd feat. Daft Punk - 72 Punkte - 11 Wochen

69. 2U - David Guetta feat. Justin Bieber - 72 Punkte - 9 Wochen

70. Malibu - Miley Cyrus - 70 Punkte - 10 Wochen

71. Shed A Light - Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes - 69 Punkte - 6 Wochen

72. Heavy - Linkin Park & Kiiara - 58 Punkte - 7 Wochen

73. ID - Michael Patrick Kelly feat. Gentleman - 57 Punkte - 6 Wochen

74. Wenn sie tanzt - Max Giesinger - 57 Punkte - 6 Wochen

75. No Lie - Sean Paul feat. Dua Lipa - 54 Punkte - 4 Wochen

76. Call On Me - Starley - 53 Punkte - 8 Wochen

77. Beautiful Trauma - Pink - 53 Punkte - 5 Wochen

78. The Sound Of Silence - Disturbed - 47 Punkte - 4 Wochen

79. Waterfall - Stargate feat. Pink & Sia - 46 Punkte - 7 Wochen

80. River - Eminem feat. Ed Sheeran - 45 Punkte - 2 Wochen

81. Stargazing - Kygo feat. Justin Jesso - 43 Punkte - 7 Wochen

82. Burden Down - Micar - 42 Punkte - 7 Wochen

83. Scars To Your Beautiful - Alessia Cara - 41 Punkte - 6 Wochen

84. The Spectre - Alan Walker - 40 Punkte - 2 Wochen

85. Louis Louis - Kay One - 39 Punkte - 8 Wochen

86. I'm The One - DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo etc. - 37 Punkte - 6 Wochen

87. Helium - Sia - 33 Punkte - 3 Wochen

88. Menschen Leben Tanzen Welt - Jim Pandzko feat. Jan Böhmermann - 33 Punkte - 2 Wochen

89. Unter den Wolken - Die Toten Hosen - 31 Punkte - 2 Wochen

90. Chantaje - Shakira feat. Maluma - 30 Punkte - 4 Wochen

91. Now And Later - Sage The Gemini - 29 Punkte - 3 Wochen

92. I Believe I'm Fine - Robin Schulz & Hugel - 28 Punkte - 4 Wochen

93. Symphony - Clean Bandit feat. Zara Larsson - 27 Punkte - 6 Wochen

94. Columbo - Wanda - 27 Punkte - 4 Wochen

95. In The End - Linkin Park - 27 Punkte - 2 Wochen

96. Achterbahn - Helene Fischer - 27 Punkte - 2 Wochen

97. Chasing Highs - Alma - 26 Punkte - 5 Wochen

98. Last Christmas - Wham! - 26 Punkte - 4 Wochen

99. What Becomes Of The Broken Hearted - Alphonso Williams - 26 Punkte - 2 Wochen

100. Too Good At Goodbyes - Sam Smith - 25 Punkte - 3 Wochen