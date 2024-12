BAYERN 3 - Die Charts des Jahres 2024

222 Songs haben es 2024 in die BAYERN 3 Chart-Show geschafft (das sind 8 weniger als im vergangenen Jahr!). Aber welcher war insgesamt der erfolgreichste? Wir haben uns auch in diesem Jahr wieder die 25 besten Titel der einzelnen Wochen geschnappt, Punkte vergeben, zusammengezählt ... und präsentieren euch jetzt voller Stolz: Die erfolgreichsten Hits, Hits, Hits 2024 in Bayern.

Dabei sind durchaus einige Überraschungen herausgekommen! DER Sommerhit des Jahres "Bauch, Beine, Po" hat es in den Hits des Jahres "nur" auf Platz 8 geschafft, Vorjahressieger "Komet" (Udo Lindenberg/Apache 207) tauchte 2024 nur noch auf Platz 21 in den Jahres-Charts auf. Erfolgreichster Hit 2024, der es in den wöchentlichen Charts nie auf Platz 1 geschafft hat, ist "Stumblin' In" von Cyril auf Platz 2. Der Song war im Jahr 2024 auch der Hit, der es am längsten in den Charts hielt. HIT DES JAHRES 2024: Mit einem Vorsprung von 31 Punkten landete "I Like The Way You Kiss Me" von Artemas auf Platz 1.

So haben wir gerechnet: Für jeden 1. Platz gibt es 25 Punkte, für jeden 2. Platz 24 usw. bis zu 1 Punkt für Platz 25. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der Wochen. Ist auch diese gleich, entscheiden die höchsten Platzierungen.

Die BAYERN 3 - Hits des Jahres 2024 könnt ihr euch auch in dieser Spotify-Playlist anhören!

Eine ganz ausführliche Liste mit allen Platzierungen der Songs könnt ihr hier herunterladen.

Eine Übersicht aller Titel und Interpreten, die jemals in unseren Charts (bis 2015 die Top 10, ab 2016 die Top 25) platziert waren, findet ihr im BAYERN 3 Chart-Finder.

Die Top 50 der BAYERN 3 Jahres Charts 2024

1. I Like The Way You Kiss Me – Artemas (728 Punkte, 35 Wochen)

2. Stumblin’ In – Cyril (697 Punkte, 40 Wochen)

3. Wunder – Ayliva & Apache 207 (666 Punkte, 31 Wochen)

4. Belong Together – Mark Ambor (557 Punkte, 33 Wochen)

5. Beautiful Things – Benson Boone (512 Punkte, 37 Wochen)

6. Zeit, dass sich was dreht – $OHO BANI, Herbert Grönemeyer & Ericson (467 Punkte, 26 Wochen)

7. Vois sur ton chemin – BENNETT (399 Punkte, 23 Wochen)

8. Bauch Beine Po – Shirin David (386 Punkte, 17 Wochen)

9. I Don’t Wanna Wait – David Guetta & OneRepublic (358 Punkte, 23 Wochen)

10. Overdrive – Ofenbach feat. Norma Jean Martine (338 Punkte, 21 Wochen)

11. Espresso – Sabrina Carpenter (327 Punkte, 23 Wochen)

12. The Emptiness Machine – Linkin Park (321 Punkte, 15 Wochen)

13. Austin – Dasha (318 Punkte, 29 Wochen)

14. Prada – cassö, Raye & D-Block Europe (315 Punkte, 21 Wochen)

15. Greedy – Tate McRae (308 Punkte, 18 Wochen)

16. Texas Hold ’Em – Beyoncé (276 Punkte, 14 Wochen)

17. Pedro – Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carra (274 Punkte, 21 Wochen)

18. Birds Of A Feather – Billie Eilish (264 Punkte, 16 Wochen)

19. Stargazing – Myles Smith (239 Punkte, 19 Wochen)

20. Houdini – Eminem (232 Punkte, 13 Wochen)

21. Komet – Udo Lindenberg & Apache 207 (228 Punkte, 20 Wochen)

22. Houdini – Dua Lipa (214 Punkte, 17 Wochen)

23. Move – Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii (208 Punkte, 17 Wochen)

24. Lose Control – Teddy Swims (204 Punkte, 15 Wochen)

25. Unwritten – Natasha Bedingfield (196 Punkte, 14 Wochen)

26. Too Sweet – Hozier (193 Punkte, 20 Wochen)

27. A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey (189 Punkte, 21 Wochen)

28. Strangers – Kenya Grace (186 Punkte, 13 Wochen)

29. Mittelmeer – Pashanim (174 Punkte, 12 Wochen)

30. Whatever – Kygo & Ava Max (169 Punkte, 14 Wochen)

31. APT. – ROSÉ & Bruno Mars (168 Punkte, 10 Wochen)

32. Mama hat gesagt – SDP, Sido & Esther Graf (155 Punkte, 16 Wochen)

33. Vempa – Fourty & Bausa (154 Punkte, 14 Wochen)

34. Dancing In The Flames – The Weeknd (154 Punkte, 11 Wochen)

35. All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey (142 Punkte, 6 Wochen)

36. Fortnight – Taylor Swift feat. Post Malone (137 Punkte, 13 Wochen)

37. Last Christmas – Wham! (135 Punkte, 6 Wochen)

38. Heavy Is The Crown – Linkin Park (134 Punkte, 9 Wochen)

39. Lovin On Me – Jack Harlow (131 Punkte, 10 Wochen)

40. feelslikeimfallinginlove – Coldplay (131 Punkte, 9 Wochen)

41. Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars (125 Punkte, 10 Wochen)

42. Panama – GReeeN (123 Punkte, 12 Wochen)

43. 9 bis 9 – Sira, Bausa & badchieff (121 Punkte, 16 Wochen)

44. I Adore You – HUGEL, Topic & Arash feat. Daecolm (120 Punkte, 12 Wochen)

45. Lilien – AYLIVA (111 Punkte, 8 Wochen)

46. LID – Lacazette (104 Punkte, 7 Wochen)

47. Merry Christmas Everyone – Shakin’ Stevens (98 Punkte, 5 Wochen)

48. Yes, And? – Ariana Grande (97 Punkte, 10 Wochen)

49. Miami – Apache 207 (97 Punkte, 9 Wochen)

50. Underneath The Tree – Kelly Clarkson (97 Punkte, 5 Wochen)