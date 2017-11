Ist Sex mit Robotern bald besser als "echter"?

Wirst du irgendwann virtuelle Freunde und Freundinnen haben, Sex mit Robotern besser finden als echten und deinen eigenen Körper hacken? Homo Digitalis ist eine Web-Serie über die Zukunftsfrage überhaupt: Was macht die digitale Revolution mit dir als Menschen?

Was kommt nach Sextoys, YouPorn und Tinder? Wirst du irgendwann virtuelle Freunde und Freundinnen haben, Sex mit Robotern besser finden als echten und deinen eigenen Körper hacken? Homo Digitalis ist eine Web-Serie über die Zukunftsfrage überhaupt: Was macht die digitale Revolution mit dir als Menschen?

Anime-Charaktere als Partner, Virtual Reality-Porno-Brillen, Sexroboter - so geht es in Japan zu. Soll das die Zukunft sein? Porno-Darstellerin Schnuggie91 testet für uns einen Sexroboter, wir besuchen die japanische Sextherapeutin Ai Ayoma und lernen Sex-Gadgets wie den Orgasmus-Chip im Kopf kennen.

Was passiert, wenn Roboter den Körper, Stimme und Persönlichkeit jedes Menschen annehmen können? Macht es dann noch einen Unterschied, ob wir mit der echten oder digitalen Freundin abhängen? Moderatorin Helen Fares trifft ihre (virtuelle) Freundin Josy.

Roboter sollen unsere Arbeit erleichtern. Aber können die Maschinen das Versprechen des Fortschritts einhalten und uns am Arbeitsplatz nicht nur effizienter, sondern auch glücklicher machen? Helen Fares testet, wie der Computer mit gemessenen Emotionen und Stimmmodulation unsere Wünsche von den Augen abliest.

Was bedeutet es für eine digitale Gesellschaft, wenn sich unser Geist und Körper so nachhaltig verändern? Wenn Mensch und Technik miteinander zum Superhirn verschmelzen, weil wir ohne Chips im Kopf, ohne gedrucktes Organ, ohne virtuellen Sex nicht mehr leben können. Verwandeln wir uns bald in eine neue Spezies Mensch - den Homo Digitalis?