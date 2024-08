Kann ich im Schatten braun werden?

Die Sonne scheint, du bist draußen unterwegs und möchtest keinen Sonnenbrand. Deshalb ab in den Schatten! Da bist du ja vor den UV-Strahlen geschützt, kannst keinen Sonnenbrand bekommen und wirst auch nicht braun. Aber: Das stimmt nicht! Auch im Schatten kannst du braun werden und sogar einen Sonnenbrand bekommen. Das liegt daran, dass UV-Strahlung von Hindernissen in der Luft umgelenkt wird und so teilweise auch seitlich auf unsere Haut trifft.