Gibt's das Traum(ferien)haus wirklich?

Wie erkenne ich Fake-Anzeigen?

Schritt eins ist ein etwas genauerer Blick ins Netz. Mal den Namen des Anbieters in die Suchmaschine eingeben und schauen, was es so an Infos über den gibt. Und auch mal am Computer auf der Karte nachschauen, wo die Immobilien oder das Ferienhaus liegt. Gibt’s die Adresse wirklich? Stehen da überhaupt Häuser? Und bevor ihr in irgendeiner Form Geld bezahlt, erst mal Kontakt mit dem Verkäufer oder Vermieter aufnehmen. Wenn nur eine E-Mail-Adresse angegeben ist und sonst nichts, sollte man stutzig werden. Auch wenn das Geld per Western Union oder ähnlichen Diensten bezahlt werden soll, ist das schwierig. Da kann der Empfänger nämlich schön unerkannt bleiben.