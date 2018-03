Nicht wegwerfen! Das schmeckt :-)

Was macht ihr mit dem grünen Gestrüpp oben auf dem Bild? Wahrscheinlich abschneiden und wegwerfen, oder? Das ist schade, denn damit lässt sich echt was anfangen - und gesund ist es auch!

Was steckt in den Gemüseblättern?

Viele Gemüseblätter - das Karottengrün ist wahrscheinlich das, was den meisten als erstes einfällt - sind essbar und auch in Sachen Nährstoffe top. Und weil wir ja gerade in Richtung Frühjahr unterwegs sind und auf die Figur achten, kommt bei den Gemüseblättern noch eine weitere wichtige Komponente dazu.

"Sie enthalten reichlich Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe und liefern gleichzeitig kaum Kalorien." Susanne Moritz, Verbraucherzentrale Bayern

Interessant: In frischen, jungen Kohlrabiblättern steckt fast doppelt so viel Vitamin C wie in den Knollen.