"Scheiße, Kacka, Arsch!" - So reagierst du auf Schimpfwörter deines Kindes! 

Dein Kind benutzt in letzter Zeit immer häufiger Schimpfwörter? Spätestens im Kindergartenalter erweitert sich der Wortschatz enorm - und Kinder entwickeln teilweise sehr fantasievolle und kreative „böse“ Wörter. Was kannst du als Mama oder Papa machen - wie solltest du auf ‚Scheiße, Kacka, Arsch‘ reagieren?

Meistens ist es für Kinder einfach interessant, die Wirkung dieser Wörter auszuprobieren. Sie testen Grenzen - und merken ziemlich schnell, dass sie mit Schimpfwörtern die volle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Diplom-Psychologin Claudia Schwarzlmüller erklärt das im BAYERN 3 Interview aus der Sicht eines Kindes:



„Ich lerne gerade die Sprache kennen. Ich lerne die Sprache als Instrument zu nutzen. Und dann stelle ich irgendwann fest, dass es Wörter gibt, die alle um mich herum sofort auf die Palme bringen. Ja, wie cool ist das denn?“

Meistens finden Eltern das gar nicht so cool. Der Tipp von Schwarzlmüller: Genau an diesem Punkt habt ihr als Mama oder Papa die Gegenmaßnahmen in der Hand. Nämlich zu signalisieren:

„Diese Worte sind einfach nicht interessant. Punkt. Sie sind nicht interessant. Ich als Erwachsener rege mich darüber nicht auf.“

Wichtig ist also: Reagiere so wenig wie möglich auf diese Worte. Als Mama nicht und als Papa nicht. Und wenn möglich, das gesamte Umfeld miteinbeziehen.

„Wir hatten das neulich in der Kita. Da konnten wir die ganze Gruppe nicht mehr dazu zu kriegen, keine Schimpfwörter zu benutzen. Es war unglaublich. Die Kinder haben sich gegenseitig hochgestachelt - bis ich irgendwann gesagt habe: So wir schreiben jetzt an alle Eltern und niemand reagiert mehr darauf. Keiner. Und alle haben sich daran gehalten. Nach zwei Wochen war das Thema komplett erledigt. Niemand hat mehr Schimpfwörter benutzt, weil der Effekt einfach weg war.“

Kack-Papa, Scheiß-Mama: Wenn Schimpfwörter Beleidigungen werden

Benutzt dein Kind allerdings immer wieder schlimme Schimpfwörter und richtet sie gegen bestimmte Personen, dann solltest du klare Grenzen setzen. Die Botschaft muss lauten: „Ich will nicht, dass du so mit mir oder anderen redest!“ Mach deinem Kind klar, dass Schimpfwörter andere Menschen verletzen. Drohe aber nicht mit Strafen. Versuche in einem Gespräch zu klären, warum dein Kind (Kack-Papa, Scheiß-Mama) dich beleidigt - denn in aller Regel steckt ein ganz bestimmtes Bedürfnis oder ein Wunsch des Kindes dahinter.