Kann ich mein Kind auf sein Geschwisterkind vorbereiten? Und was mache ich bei Eifersucht?

"Mama, ich will auch ein Geschwisterchen haben", heißt es gerne – solange das Kind noch Einzelkind ist. Aber was passiert, wenn der Wunsch wahr wird? Kann man das Kind darauf vorbereiten? Und was ist, wenn es dann Eifersucht und Ärger gibt? Kinderpsychologin Claudia Schwarzlmüller gibt Tipps.