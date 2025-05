Was mache ich, wenn mein Kind Angst davor hat, ins Schullandheim zu fahren?

Eine Klassenfahrt heißt für viele Kinder: Aufregung! Abenteuer! Für manche aber auch: Bauchgrummeln, Angst. Was mache ich, wenn mein Kind nicht mit ins Schullandheim fahren will? Diplom-Psychologin Claudia Schwarzlmüller gibt Tipps.

Oft geht es schon in der Grundschule das erste Mal auf Klassenfahrt. Für manche sogar schon in der dritten Klasse. Bayern 3 Moderatorin Steffi Fischer erinnert sich, dass es für sie selbst in der siebten Klasse noch schwer war, ins Skilager zu fahren: "Ich hab geweint, weil ich Angst hatte, allein zu sein, ohne Mama und Papa."

Wie können Eltern unterstützen?

Wenn das Kind Angst vor so einer Fahrt hat, sollten die Eltern herausfinden, wovor genau, rät Diplom-Psychologin Claudia Schwarzlmüller.



Da ist immer irgendeine Sorge im Kopf und die müsst ihr erstmal so ganz liebevoll auseinanderdröseln.





Manche Dinge lassen sich vorher auflösen oder zumindest vorbereiten. Oft hilft es auch, dem Kind Sicherheit durch eine andere Person zu geben, die mitfährt, einen Freund oder eine vertraute Lehrerin.

Ein kleiner Schubs kann helfen

Wichtig ist, dass die Eltern ihrem Kind das Gefühl geben, dass sie ihm die Fahrt zutrauen, meint die Psychologin. Sie sollten positiv über das Schullandheim sprechen und sich darüber freuen, dass das Kind diese Erfahrungen machen kann. Ein liebevoller "Schubs" kann dem Kind helfen. Oft sind der Anfang und der Übergang (von daheim zur Fahrt) am schwierigsten. Wenn das Kind einmal dort ist, tut es sich vielleicht schon gar nicht mehr so schwer.

Selbständigkeit fördern

Für Eltern, die sich selbst Sorgen machen, hilft vielleicht dieser Gedanke: Ein Ausflug mit lauter Gleichaltrigen ist für das Kind eine Erfahrung, die ihm die Familie nicht bieten kann. "Unglaublich lehrreich", sagt Claudia Schwarzlmüller.

Wir wollen ja, dass dein Kind erfolgreich und selbstständig wird im Leben. Trau ihm gerne was zu.