Das macht Kohlrabi zum CoolRabi

Jetzt ist Kohlrabi-Zeit! Viele mögen ihn roh, viele mögen ihn gekocht und viele mögen ihn gar nicht. Aber das Rezept, das wir hier im Video für euch haben, das solltet ihr ausprobieren. Denn in der Kombi wird so mancher Kohlrabi neu für sich entdecken. Außerdem macht sich der Kohlrabi gut auf dem Speiseplan, denn in ihm steckt eine Menge - aber kaum Kalorien.

Kohlrabi steckt voller Vitamine und Nährstoffe. Besonders viel enthalten allerdings die Kohlrabi-Blätter. Wenn die noch einigermaßen zart sind, könnt ihr sie also gleich mitessen. Kohlrabi kommt übrigens vor allem bei uns in Deutschland gut an - in vielen anderen Ländern wird er kaum gegessen.

Nur gerupft in den Kühlschrank

Wie bei fast jedem Gemüse schmeckt der Kohlrabi natürlich ganz frisch am besten. Wenn ihr ihn lagern wollt, dann am besten ohne die langen Blattstiele. Die also abmachen und die Knollen in ein feuchtes Tuch gewickelt in den Kühlschrank packen. Eine Woche hält der Kohlrabi dann locker durch. Einfrieren geht auch. Dazu die Knollen vorab zerkleinern und kurz blanchieren.

Und hier gibt's ein Rezept von unserem BAYERN 3 Moderator Andi Christl, das aus Kohlrabi einen CoolRabi Donut macht. Schaut euch den Film unten mal an, es geht ganz leicht!