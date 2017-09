Wer bei Konzerten viel fotografiert, vergisst sie schneller!

Du machst bei Konzerten auch viele Fotos mit deinem Handy? Damit du sie besser in Erinnerung behältst. Stop! Planänderung! Lass in Zukunft dein Handy einfach in der Hosentasche, denn dann kannst du dich NOCH besser an den tollen Abend erinnern. Hat jetzt eine Studie ergeben.