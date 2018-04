Wo muss das jetzt noch mal hin im Kühlschrank?

Bild: picture-alliance/dpa, unsplash.com; Montage: BAYERN 3 19.04.2018 Es ist Frühling - und damit fallen Terrasse und Balkon als Kühlschrank wieder weg! Höchste Zeit, Ordnung in den 'echten' Kühlschrank zu bringen. Aber wie war das noch? Was gehört wo hin? Das Gemüsefach kennt jeder, aber was ist mit den anderen Ablagen und Schubladen?

Wo muss es rein? Schublade(n) unten - Gemüsefach - müssen wir nicht drüber reden, da gibt's keine Verwirrung. Direkt über dem Gemüsefach kommt die unterste Ablage, das ist die kälteste Zone des Kühlschranks. Hier herrschen kalte 0 bis 5 Grad und hier sind Wurst, Fleisch und Fisch genau richtig. In der Mitte des Kühlschranks sind Milchprodukte gut aufgehoben: Joghurt, Käse, Sahne und so weiter. Im oberen Teil - dort ist es mit 7-8 Grad am wärmsten - ist Platz für Eier, Getränke, Reste vom Mittagessen, Gurkengläser oder Marmelade. Auch die Kühlschranktür ist perfekt für alles, was es nicht ganz so kalt braucht. Butter, Eier oder Ketchup zum Beispiel.

Wie muss es rein? Dass der Kühlschrank gerne mal riecht, oder etwas nach dem schmeckt, was direkt daneben lag, wissen wir alle. Deshalb an ein paar Sachen denken (wissen tun wir's ja ;-) Alles, was intensiv riecht (so was wie Camembert) oder leicht fremde Gerüche annimmt (wie Butter) gut verpacken, Butterdose, Plastikdosen, Tuben, Tetrapacks mit verschließbarer Öffnung - all das eignet sich perfekt. Und damit's im Kühlschrank auch immer schön kühl bleibt, die Reste nicht warm reinstellen, sondern eine Weile warten.

Was darf nicht rein? Exotische Früchte vertragen keine Kälte. Banane, Ananas und Co. gehören also nicht in den Kühlschrank. Tomaten verlieren ihr Aroma, wenn sie gekühlt werden und bei Kartoffeln ändert sich der Geschmack. Brot trocknet im Kühlschrank sehr schnell aus, Honig wird fest und Knoblauch fängt im Kühlschrank an zu sprießen und wird von der Konsistenz wie Gummi. Auch nicht schön: Karotten werden wässrig und schlaff. Wenn ihr davon bisher was im Kühlschrank gelagert habt, raus damit. Und schon ist alles wieder schön übersichtlich :-)