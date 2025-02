Wie lange muss ich im Restaurant auf das Essen und die Rechnung warten?

Ein entspannter Abend in einem schönen Restaurant – das klappt leider nicht immer. Lange Wartezeiten oder kaltes Essen können dir einen Strich durch die Rechnung machen. Wir verraten dir, was deine Rechte beim Restaurantbesuch sind und wie lange du auf dein Essen oder die Rechnung warten musst.

Wie lange muss ich im Restaurant auf mein Essen warten?

Darauf gibt es leider keine einfache Antwort. Es kommt darauf an, in welchem Restaurant du bist. In einer Dönerbude oder dem Imbiss ums Eck kannst du schneller mit deinem Essen rechnen als in einem Sternerestaurant. Dort ist es normal, dass du eine etwas längere Wartezeit einrechnen musst. Außerdem kann die Wartezeit abhängig sein von dem Gericht, das du bestellt hast. Manche Gerichte lassen sich einfacher vorbereiten und zubereiten als andere. Bei einem Kaiserschmarrn ist klar, dass die Zubereitungszeit mindestens 30 Minuten, meistens sogar etwas länger, dauert.



Grundsätzlich kannst du etwa 30 Minuten nach der Bestellung nachfragen, damit sich die Wartezeit nicht noch länger zieht. Dann kannst du z.B. dem Wirt eine Frist setzen und deutlich machen, dass du dein Essen innerhalb eines bestimmten Zeitraums erwartest. Hilft das nicht, hast du als Gast zwei Möglichkeiten: