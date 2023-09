Labello, Bebe und Blistex: Welche Lippenpflege ist gut?

Wer seine Lippen sehr ausgiebig pflegt, "verschluckt" in einem Jahr 20 Gramm Labello, Blistex, Bebe und Co. - also etwa vier ganze Stifte. Da lohnt es sich, genau auf die Inhaltsstoffe der Pflegeprodukte zu schauen. Das Problem sind sogenannte Mosh und Moah; das sind bestimmte Kohlenwasserstoffe, die in Mineralöl vorkommen und als gesundheitlich bedenklich gelten. Bei einem Test der Stiftung Warentest im Jahr 2017 fanden die Tester in vielen Stiften und Cremes diese umstrittenen Bestandteile:

19 der (damals) getesteten Pflegemittel können wir nicht empfehlen, darunter bekannte Marken wie Labello, Blistex oder Bebe."

Die Anbieter haben ihre Rezepturen inzwischen verändert, sagt Stiftung Warentest. Bei einem erneuten Test mit 30 bekannten Lippenpflege-Produkten sieht das Ergebnis deswegen deutlich besser aus. Zwei Drittel aller Produkte sind empfehlenswert - darunter alle getesteten Naturkosmetikprodukte.