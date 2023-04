Lohnt sich sparen mit dem Tagesgeldkonto?

War lange frustrierende Ebbe in Sachen Sparzinsen, könnte sich gerade etwas zum positiven verändern: die Sparzinsen steigen wieder. Die Folge: Tagesgeldkonten sind als Gelanlage derzeit genauso beliebt bei Sparern wie Aktien. Aber lohnt sich das auch für euch?

Das war eine Ansage mit großer Wirkung: Die Direktbank ING hatte angekündigt, Sparern zumindest befristet auf einen Zeitraum von sechs Monaten drei Prozent mehr Zinsen anzubieten. Danach gibt es zwar auch bei der ING nur noch 0,6 Prozent Guthabenzins, insgesamt aufs erste Jahr also nur etwa zwei Prozent.

Zwar gilt das Angebot der Direktbank ING für Neukunden und Bestandskunden, die ihr Geld von anderen Banken abziehen und wieder bei der ING auf das Tagesgeldkonto anlegen – doch sie sind nicht die einzigen, die derzeit die Zinsen erhöhen. Der Online-Broker Trade Republik etwa hatte als erster in Deutschland seinen Zinssatz auf zwei Prozent erhöht – auch für Bestandskunden.

Ein Trend der sich fortsetzen könnte: Der Druck nachzuziehen und seinen Kunden bessere Konditionen anzubieten, wächst auch für andere Banken. Sparer können sich also auf einen Wettstreit der Banken um die höchsten Tagesgeldzinsen freuen – und profitieren.

Aktuelle Studie: Auf welche Weise sparen die Deutschen 2023?

Wie und womit sparen die Deutschen derzeit? Das wollte der Verband der Privaten Bausparkassen wissen und hat eine Umfrage in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Trotz jeweils leichtem Rückgang bleiben das Girokonto und das Sparbuch die wichtigsten beiden Wahlen der Befragten beim Sparen.

So weit, so beständig. Bemerkenswert aber: Sparen mit Tagesgeldkonto ist bei Sparern derzeit genauso beliebt wie das Sparen mit Aktien. Die Entwicklung könnte mit den wieder steigenden Zinsen zusammenhängen.

Kommt jetzt die Trendwende beim Sparen?

Doch lohnt sich das Sparen mit dem Tagesgeldkonto für jeden? Und was ist aktuell die beste Option, um sein Geld zu vermehren, wenn ihr monatlich 10 bis maximal 300 Euro weglegen könnt?

Der wichtigste Tipp direkt voran: Bevor ihr etwas macht, solltet ihr euch informieren und beim Anlegen von Geld immer auf sichere Banken vertrauen.

Was ist der Unterschied zwischen Tagesgeld und Festgeld?

„An das Geld auf dem Tagesgeldkonto komme ich jederzeit wieder ran,“ sagt Saidi Sulilatu, Experte bei Finanztip und Host vom Podcast “Geld ganz einfach”. Ähnlich wie bei einem Girokonto kann das Geld also ziemlich schnell rauf und runterbewegt werden. Das Geld ist nicht für einen bestimmten Zeitraum fest angelegt und kann so auch als Puffer herhalten, zum Beispiel für die unerwartet anstehende Auto-Reparatur. „Das Tagesgeldkonto ist das moderne Sparbuch, das Sparbuch braucht niemand mehr,“ so Saidi Sulilatu.

Beim Festgeldkonto hingegen legt man das Geld für einen festen Zeitraum (z.B. 6, 12 oder 24 Monate) fest an – und kommt nicht früher wieder an das Geld ran.

Wieviel Geld sollte ich monatlich anlegen?

Vollkommen egal, ob du 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro oder 300 Euro monatlich schaffst zur Seite zu legen: Wichtig ist nur, dass du Geld aufs Tagesgeldkonto überweist, um überhaupt anzufangen. Das kann sich auch schon für Studierende rechnen, die am Monatsanfang 25 Euro via Dauerauftrag überweisen.

Wieviel Geld sollte ich auf einem Tagesgeldkonto anlegen?

Das Tagesgeldkonto sollte als flexibler „Notgroschen“ betrachtet werden: Statt riesiger Summen rät der Experte von Finanztip zu einer Rücklage von etwa 2-3 Monatsgehältern bei Angestellten, bei Selbstständigen etwas mehr. Dazu noch etwas Geld, das ggf. für einen Urlaub oder eine größere Ausgabe benötigt wird.

Wie hoch sind derzeit „gute“ Zinsen beim Tagesgeldkonto?

Gute Zinssätze liegen derzeit laut Einschätzung des Finanztip-Experten bei 2,5 bis 3 Prozent. Der Unterschied sieht zwar groß aus, tatsächlich machen ein paar Zehntel Prozentpunkte in den meisten Fällen keinen riesigen Unterschied.

Worauf sollte ich achten, bevor ich ein Tagesgeldkonto abschließe?

Hohe Zinsen allein könnten zwar verlockend wirken, doch wer sein Geld auf einem Tagesgeldkonto anlegt, sollte sich zuvor informieren: Das Tagesgeldkonto sollte bei einer Bank sein, auf die man sich verlassen kann, rät Saidi Sulilatu. Eine deutsche oder europäische Bank eines wirtschaftlich soliden Landes wie z.B. Frankreich, Holland oder Schweden eignet sich hier.

Denn diese Länder bieten eine verlässliche staatliche Einlagensicherung an: Ginge die Bank pleite, würde die staatliche Einlagensicherung euer Geld schützen und euch euer Geld bis maximal 100.000 Euro zurückerstatten.

Die Einlagensicherung in Deutschland schützt maximal 100.000 Euro pro Bank und pro Kunde. Solltet ihr demnächst einen Hauskauf planen und mehr Geld haben als diese 100.000 Euro, ist es sicherer, das Geld auf mehrere unterschiedliche Banken, die nicht zusammengehören, zu verteilen, um von dieser Einlagensicherung geschützt zu sein.

Ganz anders könnte das bei einer Bank in einem Land mit unsicherer Wirtschaft aussehen: Wenn ihr euch da nur von hohen Zinsen locken lasst und nicht auf die sichere Einlagensicherung achtet, lauft ihr Gefahr, euer Geld zu verlieren, wenn die Bank pleitegehen sollte.

Wenn man hierauf achtet, könnte man sein Sparbuch jedoch beruhigt kündigen und stattdessen aufs Tagesgeldkonto setzen, sagt der Finanztip-Experte.

Wie erkenne und vermeide ich Lockangebote?

Die meisten Tagesgeldangebote gelten für Neukunden und häufig nur für die ersten Monate. Deswegen solltet ihr nicht nur die Höhe der anzulegenden Summe bei einem Tagesgeld-Vergleichsrechner angeben, sondern auch den Anlagezeitraum.

Besonders, wenn ihr nicht schon alle drei Monate zwischen verschiedenen Tagesgeldkonten hin und her springen wollt, könnt ihr dann die Angebote in Relation zur Anlagedauer gegenchecken. Dennoch sollten Tagesgeld-Kunden flexibel bleiben, wenn sie das Meiste aus den gestiegenen Zinsen herausholen wollen, denn irgendwann wechselt jeder von „Neukunde“ zu „Bestandskunde“.

Einen Vergleichsrechner für Tagesgeld findet ihr unter anderem bei der Stiftung Warentest. Auch auf finanztip.de findet ihr einen Vergleichsrechner für Tagesgeldkonten. Alternativ könnt ihr auch zum Beispiel bei der Frankfurter Finanzberatung (FMH) oder anderen Beratungen nachschauen.

Was ist im Moment die beste Option, um Geld zu sparen?

Die beste Option ist laut dem Experten, das Geld aufzuteilen. Auf der einen Seite auf eine sichere Anlage, wie etwa das Tagesgeldkonto. (Zusätzlich könnt ihr auch, wenn ihr sicher seid, nicht schnell auf das Geld zurückgreifen zu müssen auf ein Festgeldkonto setzen.)

Auf der anderen Seite empfiehlt Saidi Sulilatu, das Geld langfristig breit gestreut mit einem Sparplan in den Aktienmarkt zu stecken und dabei auf ETF zu setzen. So ist euer Geld auf hunderte Aktien gestreut und im Durchschnitt gut geschützt vor Schwankungen.

Wie ihr das Geld zwischen Tagesgeldkonto und ETF aufteilt, hängt mit eurer Risikobereitschaft und eurem finanziellen Bedarf zusammen.

