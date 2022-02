"Rockstars": Vertritt Malik Harris Deutschland beim ESC?

Seine musikalische Laufbahn hat Harris mit Coversongs gestartet. Ebenso wie die Gitarre hat Harris sich das Spielen des Keyboards und die Bedienung des Drumcomputers selbst beigebracht. Seine Vorbilder sind Ed Sheeran, Macklemore und Eminem. Seine ersten Singles "Say the Name" (2018) und "Welcome to the Rumble" (2019) wurden in den AirPlay Charts und auf Streamingplattformen wie Spotify zu Hits. Nachdem Malik Harris von Universal Music Group unter Vertrag genommen wurde, erschien im Sommer 2019 seine EP "Like That Again", gefolgt von der Single "Home".



Er war in seiner noch jungen Karriere bereits Opener für internationale Acts wie James Blunt, Alex Clare, Jeremy Loops, Tom Odell oder LP. Im vergangenen August hat er sein erstes Album veröffentlicht.

Viele meiner Songs knacken die AirPlay100 in Deutschland, was mich sehr stolz macht. Ich hatte auch schon die Ehre, unter anderem auf dem Bayern 3 Fresh Festival aufzutreten."