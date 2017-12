So holst du das Beste aus der Maroni

Aus der Papiertüte auf dem Weihnachtsmarkt oder als leckere Suppe: Maroni gehören zum Winter einfach dazu. Außerdem haben es Esskastanien in sich: Sie sind reich an Vitamin B und Phosphor und helfen sogar bei Erkältung und Husten.

So machst du dir zu Hause Maroni wie vom Maroni-Mann

Maroni wie auf dem Weihnachtsmarkt könnt ihr auch zu Hause machen - während der Glühwein auf dem Herd heiß wird ;-)

Dazu die Maroni einritzen (am besten mit dem Teppichmesser) und im 200 Grad heißen Ofen etwa 10 bis 15 Minuten auf einem Blech backen (bis die Schale am Schlitz auseinander geht). Die Maroni am besten vor dem Rösten in frisches Wasser legen. Das verhindert, dass sie zu trocken werden und die Haut geht leichter ab. Pfanne oder Aluschale auf dem Grill geht natürlich auch.