Jeden Tag Sport machen: Mit Micro Habits erreichst du dein Ziel ganz leicht

Du bekommst es trotz aller Vorsätze einfach nicht hin regelmäßig Sport zu machen. Egal ob dein Ziel ist, jeden Tag 1.000 Schritte zu gehen, jeden zweiten Tag zu joggen oder drei Mal die Woche ein Workout zu machen. Mit dem Prinzip der Micro Habits erreichst du dein Ziel in kleinen Schritten.

Eine solche Angewohnheit kann zum Beispiel sein, dass du dir morgens direkt nach dem Aufstehen erstmal einen Kaffee machst – ohne groß drüber nachzudenken. Und dich dann mit dem Kaffee direkt an den Home Office Schreibtisch setzt…

Was sind Micro Habits?

Damit die Hürde kleiner wird, kannst du dir am Abend bereits deine Lauf-Kleidung zurecht legen und die Lauf-Schuhe so positionieren, dass du sie auf dem Weg zur Kaffeemaschine direkt siehst.

Wenn man eine neue Sache nur oft und regelmäßig genug macht, wird sie schnell zur Gewohnheit. Wenn du mehr Bewegung in deinen Alltag integrieren möchtest, kannst du dir zum Beispiel angewöhnen, vor dem automatischen Schritt zur Kaffeemaschine eine Runde um den Block zu laufen.

Wie gelingt dir das am besten?

Wichtig ist es, den Weg zum Ziel in möglichst kleine Schritte einzuteilen. Also anstatt zu sagen: „Ich gehe jeden Tag 15 Kilometer joggen“ - teil dein Vorhaben in kleine Schritte ein:

1. Ich gehe in der ersten Woche jeden Morgen vor dem ersten Kaffee eine Runde um den Block.

2. Ich laufe in der zweiten Woche jeden Morgen vor dem ersten Kaffee mindesten 15 Minuten.

3. Ich laufe in der dritten Woche jeden Morgen vor dem ersten Kaffee eine Strecke von fünf Kilometern.

4. Und so weiter… (du kannst dich langsam steigern)

Es geht darum, Schritte zu finden, die so klein sind, dass du sie täglich gehen kannst, um deinem Ziel näher zu kommen. Aus diesen einzelnen Schritten werden dann kleine Gewohnheiten, die langfristig dein Leben bereichern.