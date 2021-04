Eistonne, Schaumbad oder Dehnen - Was hilft gegen Muskelkater?

Was ist ein Muskelkater überhaupt - und was hilft gegen ihn?

Ein Mythos ist, dass Muskelkater durch Übersäuerung ausgelöst wird. Tatsächlich entsteht er durch kleinste Verletzungen der Muskelfasern, erklärt Prof. Martin Halle vom Zentrum für Prävention und Sportmedizin in München.

Vor allen Dingen, wenn die Muskelfasern zu stark gedehnt werden. Das merkt man dann als Schmerz, weil Entzündungszellen einwandern. Diese Entzündungen, das ist das, was man dann Muskelkater nennt." (Prof. Martin Halle)

Wenn du untrainiert bist oder eine neue Sportart ausprobierst, dann hast du ziemlich große Chancen auf einen Muskelkater. Am häufigsten tritt er in den Waden, Oberschenkeln, Oberarmen und dem Bauch auf, da diese Muskelgruppen bei den gängigen Sportarten am meisten beansprucht werden. Was du jetzt nicht machen solltest, ist die Warnsignale einfach zu ignorieren und weiterzutrainieren. Das hat oft nicht nur einen noch schlimmeren Muskelkater zur Folge. Es kann auch zu stark erhöhten Muskel-Enzym-Werten führen und langfristig die Nieren schädigen.