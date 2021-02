Was kannst du tun, wenn im Kindergarten gemobbt wird?

Im Hollywood-Film "Wunder" wird ein Junge wegen der vielen Narben in seinem Gesicht gemobbt. Eine Szene, die so leider auch immer wieder im 'echten' Leben vorkommt. Und zwar nicht immer erst in der Schule. Auch im Kindergarten ist Mobbing schon Thema. Sollten wir unsere Kleinen also schon so früh wie möglich darauf vorbereiten?