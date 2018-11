Gruseliger "Scherz": WhatsApp-Kettenbrief fordert Todesopfer!

Viele haben in diesem Sommer eine WhatsApp bekommen, in der euch eine seltsame, gruselige Gestalt Nachrichten geschickt hat. Die solltet ihr dann an eure Freunde weiterleiten - ein klassischer Kettenbrief. Jetzt ist "Momo" wieder aufgetaucht und fordert euch zu einer fatalen Challenge auf, die in Frankreich anscheinend auch schon ein Todesopfer gefordert hat.

Der Fake-Geist ruft nämlich mittlerweile zu einem krassen "Spiel" auf, das als letzte Aufgabe die Selbsttötung verlangt. In Frankreich soll ein 14-Jähriger am Wochenende aufgrund der Momo-Challenge gestorben sein. Er erhängte sich anscheinend mit seinem Kimono-Gürtel, berichtet die französische Nachrichten-Agentur AFP und beruft sich auf den Vater des Opfers. Eine ähnlich perverse Challenge hatte es im vergangenen Jahr schon einmal gegeben. Damals warnte die Polizei eindringlich vor der sogenannten " Blue Whale Challenge ":

So könnt ihr euer Kind schützen

Am besten sprecht ihr schon vorher mit eurem Kind über dieses unsägliche "Spiel". Und schaut möglichst auch ein bisschen darauf, was euer Kind so an Nachrichten via WhatsApp bekommt. Sollte die Nachricht tatsächlich bei eurem Kind ankommen, löscht ihr die am besten gemeinsam und sprecht noch einmal darüber. Wichtig ist, dass euer Kind weiß, dass es jederzeit mit einer solch dubiosen Geschichte zu euch kommen kann und ihr helfen und es beschützen werdet.