VdK-Präsidentin Verena Bentele zu Gast bei Thorsten Otto

Sie gestalten die Zukunft Deutschlands, sie arbeiten Erfolgsstrategien für Unternehmen aus, kämpfen für eine gerechtere Gesellschaft und setzen mit ihren Filmen und Büchern künstlerische Maßstäbe: Die vier Frauen in unserer "Mensch, Otto!"-Spezialwoche "Frauen an der Macht" haben es auf einflussreiche Positionen geschafft.

"Frauen an der Macht": Verena Bentele

Als Präsidentin des Sozialverbands VdK setzt sich Bentele für eine gerechtere Gesellschaft ein: Verena Bentele ist eine der einflussreichsten Frauen in der deutschen Sozialpolitik und zu Gast in unserer Spezialwoche "Frauen an der Macht":

Macht an sich finde ich nicht reizvoll. Aber ich finde es schon toll, wenn ich etwas verändern und bewegen kann!“

Allgemein wünscht sie sich mehr Karrierechancen für Frauen und findet, dass sich Frauen weniger entschuldigen und öfter klar sagen sollten, was sie wollen. Die 36-Jährige hat schon viel erreicht: Sie wurde blind geboren, doch ihre Eltern - Biobauern am Bodensee - schafften ein Umfeld, in dem sie sich austoben konnte und Vertrauen lernte. Sie wurde mehrfache Weltmeisterin und gewann 12 Goldmedaillen bei Paralympischen Spielen im Biathlon und Langlauf.



