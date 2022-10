Ab November: Netflix für 4,99 Euro im Monat - aber mit Werbung!

Von Prime Video über Disney+ und joyn bis Netflix - viele Deutsche haben einen oder mehrere Streaming-Anbieter abonniert. Marktführer ist immer noch Netflix. Damit das so bleibt, bietet Netflix ab November zusätzlich ein Abo mit Werbung an. Kostenpunkt 4,99 Euro im Monat. Dafür müsst ihr fünf Minuten Werbung pro Stunde "ertragen".

In Deutschland wird die werbefinanzierte Netflix-Version am 3. November an den Start gehen. Die einzelnen Werbespots sollen 15 oder 30 Sekunden lang sein und während der Serien und Filme oder davor laufen. Die Kunden müssten sich durchschnittlich auf vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde einstellen, sagt Netflix. Eine Download-Funktion gibt es in der günstige Werbevarianten nicht. Netflix wird auch nicht alle Filme und Serien in einer werbefinanzierten Version anbieten können - aus Lizenzgründen. Bei Netflix-Originalen ist dies aber kein Problem. Über Eigenproduktionen kann Netflix frei verfügen - manche zugekaufte Serie oder bestimmte Filme sind aber nicht für Werbemodelle freigegeben.



Netflix hatte jahrelang eisern am Abo-Modell ohne Werbung festgehalten, musste jetzt aber auf die wachsende Konkurrenz reagieren - und darauf, dass sich immer mehr Verbraucher das Geld für einen Streaming-Anbieter nicht mehr leisten können oder wollen.

>> Mehr Infos: Netflixen ist ökologischer als eine DVD zu kaufen - stimmt das?