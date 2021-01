Streaming-Dienst Netflix wird teurer - mit einer Ausnahme!

"Barbaren", "Emily in Paris" und "How to sell drugs online (fast)" - wenn du bei diesen Netflix-Serien am Ball bleiben willst, musst du in Zukunft mehr Geld fürs Abo bezahlen. Ab heute gelten neue Monatspreise. Die Preiserhöhung betrifft nicht den Basistarif, der auch weiterhin 7,99 Euro im Monat betragen wird.