Neue Emojis: Mann mit Schleier, Frau mit Smoking!

Wenn ihr dachtet, es gibt nun wirklich schon für alle Gelegenheiten ein Emoji: weit gefehlt. 117 neue kommen noch in diesem Jahr für WhatsApp, Facebook, iMessage und Co.! Mit dabei: Der Mann mit Schleier und die Frau im Smoking. Und ein Mammut. Hurra!

Wann genau die neuen Emojis auf deinem Smartphone verfügbar sind, ist noch unklar. Sie sind wahrscheinlich Teil von größeren Betriebssystem-Updates, die ab September von Apple, Samsung, Huawei und Co. zur Verfügung stehen. WhatsApp ist für gewöhnlich eine der ersten Plattformen, auf denen sich die neuen Emojis nutzen lassen.

Wie auch in den vergangenen Jahren liegt der Fokus auf mehr Diversität in der Emoji-Welt. So stellt das Unicode-Konsortium für 2020 mehrere Emojis vor, die beide Elternteile mit Säugling zeigen.

Insgesamt gibt es laut Konsortium nun weit über 3000 verschiedene Emojis.