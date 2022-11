WhatsApp: Du kannst jetzt Nachrichten an dich selbst schicken!

Aber was für einen Sinn hat es, sich selbst Nachrichten zu schicken? Klar, du kannst dir morgens einen Lach-Smiley senden, damit dein Tag super startet. Aber eigentlich ist die "Message Yourself"-Funktion eher dafür gedacht, sich an Dinge zu erinnern oder sie an einem Ort auf dem Handy zu "sammeln". Wenn du also keine To-Do-Listen führst oder eine Notiz-App auf dem Handy nutzt, übernimmt das in Zukunft WhatsApp für dich.



Wie kannst du dir eine Nachricht bei WhatsApp selbst schicken?

Falls die Funktion für dich schon verfügbar ist, dann solltest du dich bei WhatsApp ganz oben in deiner Kontaktliste als Eintrag sehen können. Tippe drauf und dann kannst du sofort mit dir selbst einen Chat beginnen. Zum Beispiel kurze Memos schreiben oder Dinge notieren, die du einkaufen willst. Du kannst deinen eigenen Chat auch anpinnen, dann hast du deine Notizen immer ganz oben stehen - über deinen normalen Unterhaltungen. Du kannst einzelne Nachrichten innerhalb deines Chats auch favorisieren.

Die Idee, sich selbst Nachrichten zu schicken, hat WhatsApp von einigen Konkurrenten übernommen. Ähnliche Funktion gibt es bei Signal oder Telegram schon länger. Erst kürzlich hatte WhatsApp Umfragen in Chats eingeführt. Seit Jahresbeginn hatte WhatsApp eine ganze Menge neuer Features angekündigt.