Unterricht fällt aus: Schule mit giftiger Farbe angestrichen!

Die Schule bleibt auch am Dienstag (31.01.17) geschlossen. Handwerker hatten in der vergangenen Woche den Keller des Hauptgebäudes mitBitumen gestrichen, das nur im Freien verwendet werden darf. Dies habe die Schulleitung am Freitagnachmittag (27.01.17) entdeckt. Zuvor habe man die Handwerker mehrfach auf den unangenehmen Geruch angesprochen. Doch dabei sei stets versichert worden, dass es sich um den gewünschten lösungsmittelfreien Bitumen-Voranstrich handele.

Herstellerfirma warnt vor Risiken

Am Freitagvormittag sei die Geruchsbelästigung derart groß gewesen, dass direkt betroffene Klassen nach Hause geschickt wurden. Einige Schüler klagten über ein Brennen in den Atemwegen und Übelkeit. Ein hinzugezogener Sachverständiger stellte am Wochenende eine deutlich erhöhte Konzentration des schädlichen Lösungsmittels in der Luft fest. Seitdem versuchen die Architekten und der Sachverständige die Dämpfe durch Lüften aus dem Gebäude zu bringen. Am Montag (30.01.17) wurde eine Hochleistungslüftungsanlage installiert. Die Werte seien bereits stark gesunken, so der Schulleiter, aber die offiziellen Messergebnisse stünden noch aus.