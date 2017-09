So landet das Pausenbrot im Magen - und nicht im Mülleimer!

So wäre es perfekt

Das perfekte Pausenbrot besteht aus Vollkornbrot, Gemüse, Obst, Käse, Quark oder Joghurt und Mineralwasser oder Saftschorle. Das ist aber tatsächlich das Optimum, das dem Ernährungsexperten Freudentränen in die Augen treiben würde. Es muss ja aber nicht unbedingt perfekt sein. Ein Teilerfolg ist ja auch schon mal was. Andererseits ist vieles auch Gewohnheitssache. Wenn's in der Pause immer nur Wasser gibt, vermisst auch keiner einen Softdrink. Der kann ja dann mal ab und an was Besonderes am Wochenende sein. Und auch vor Vollkornbrot muss keiner Angst haben. Das muss ja nicht unbedingt vollgepackt mit Körnern sein. Es gibt tolle, saftige Brote mit Vollkornmehl - ein Vollkorntoast kann's ja außerdem auch mal sein.