Neuen Personalausweis beantragen? Das wird jetzt einfacher!

Einen neuen Personalausweis oder Reisepass volldigital beantragen - das wäre ein Traum! Nie mehr aufs Amt müssen, alles von zuhause am Computer beantragen. Bis das möglich ist, wird noch viel Zeit vergehen. Aber zumindest etwas einfacher wird die Beantragung eines Personalausweises in nächster Zeit.

Neuer Personalausweis - kein zweiter Termin mehr

Ab November brauchst du keinen zweiten Termin mehr! Du bekommst irgendwann vom Amt die Info, dass dein Ausweis fertig ist - und dazu per Brief einen PIN-Code. Mit dem kannst du den Ausweis an einem sogenannten Dokumentenausgabeautomaten (was ein Wort!) abholen. Der funktioniert wie eine Packstation. Vorteil: Du kannst ihn ohne Termin abholen, wie es dir gerade passt (meist liegt er dort 10 Werktage). Nachteil: Du musst zu einem Dokumentenausgabeautomaten. So richtig volldigital ist das irgendwie immer noch nicht.

Digitaler Personalausweis - die nächsten geplanten Schritte