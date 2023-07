Urlaub: Welche Reisepässe für Kinder gibt es - und welcher ist der beste?

Welchen Reisepass du für dein Kind benötigst, hängt von verschiedenen Faktoren ab - vor allem vom Zielland der Reise. Allgemein gibt es jedoch drei Arten von (Reise-)pässen für Kinder:

"Normale" Reisepässe für Kinder

Du kannst für dein Kind einen ganz normalen Reisepass beantragen. Der ist allerdings recht teuer - er kostet 37,50 Euro, gilt dann aber auch für sechs Jahre und zwar weltweit.

Problem: Gerade Babys und Kleinkinder lassen sich auf dem Foto nach einiger Zeit kaum noch wieder erkennen. Das kann bei Kontrollen (vor allem im Ausland) zu Problemen führen. Du wirst also den normalen Reisepass bei ganz jungen Kindern nicht erst nach sechs Jahren ersetzen müssen, sondern schon früher.

Der Kinderreisepass - ein Auslaufmodell

Eine Alternative ist (noch) der Kinderreisepass. Er gilt zwar auch weltweit, hat aber einige Einschränkungen. Wenn du zum Beispiel in die USA willst, braucht dein Kind zusätzlich ein Visum. Der Kinderreisepass erscheint im Vergleich mit dem normalen Reisepass zunächst recht günstig: Er kostet nur 13 Euro und wird sofort vor Ort ausgestellt. Dafür ist der Kinderreisepass aber auch nur ein Jahr lang gültig - jede Verlängerung danach kostet nochmal satte 6 Euro.

Wichtig: Der Kinderreisepass ist ein Auslaufmodell. Er kann ab 2024 nicht mehr neu beantragt werden. Nach aktuellem Stand können aber bereits ausgestellte Kinderreisepässe weiterhin um ein Jahr verlängert werden.

Der Personalausweis für Kinder

Du fährst mit deiner Familie sowieso immer an den gleichen Strand in Kroatien, Italien oder nach Spanien? Dann reicht es, wenn du für dein Kind einen Kinderpersonalausweis beantragst. Er ist mit 22,80 Euro auf Dauer die günstigste Variante - einmal ausgestellt gilt er (wie der normale Reisepass) sechs Jahre. Sein großer Nachteil: Er gilt nur in der EU und im Schengenraum. Wenn dir das reicht, dann bist du beim Kinderpersonalausweis am besten aufgehoben.

Wichtig: Beantrage den Reisepass oder Personalausweis für dein Kind frühzeitig! Gerade vor den Sommerferien muss du beim normalen Reisepass mit bis zu sechs Wochen Bearbeitungszeit rechnen. Es gibt zwar auch die Möglichkeit eine Express-Ausstellung zu beantragen, das kostet aber natürlich extra.



