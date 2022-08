Die wichtigsten Fragen und Antworten zum BAYERN 3 POP-up Festival 2022

Dass Wincent Weiss, Laurell und Malik Harris beim POP-up Festival am 9.9. in Landshut Start sind, wisst ihr bereits. Aber wann ist Einlass und wann werden die Acts auftreten? Wo genau findet das Festival satt? Und brauche ich eigentlich Tickets? Ihr habt noch Fragen zum BAYERN 3 Dorffest? Hier bekommt ihr alle Antworten!

Eigene alkoholfreie Getränke darfst du in ungeöffneten PET-Flaschen oder Tetra-Packs (max. 0,5 Liter pro Person) mitnehmen. Alkoholische Getränke und generell alle Getränke in Glasflaschen, Dosen oder Thermoskannen sind nicht erlaubt.

So kommt ihr am besten zum Pop-up Festival:

Bahn:

Mit der Bahn fahrt ihr zum Landshuter Hauptbahnhof. Von dort erreicht ihr das Festivalgelände auf der Ringelstecherwiese in 25 Minuten zu Fuß. Alternativ könnt ihr auch einen unserer Shuttlebusse (Messeparkplatz - Festivalgelände) nehmen, die einen Stopp vor dem Landshuter Hauptbahnhof am Infopunkt Stadtbus machen.

Aus Richtung Mühldorf am Inn kommend steigt ihr am Landshuter Südbahnhof aus und seid in 15 Minuten zu Fuß an der Ringelstecherwiese.

Zusätzlich bietet unser Partner DB Regio Bayern einen Sonderzug um 01.08 Uhr von Landshut nach München an. Weitere Bahnverbindungen habt ihr hier.

BAYERN 3 Festival-Express:

Hier findet ihr die Fahrpläne:

Linie 1: Ergoldsbach – Landshut

Linie 2: Bayerbach – Landshut

Linie 3: Hohenthann – Landshut

Linie 4: Vilsbiburg – Landshut

Linie 5: Moosburg – Landshut

Linie 6: Bruckberg – Landshut

Linie 7: Niederviehbach – Landshut

Preise: 0 – 6 Jahre: kostenfrei / 7 – 16 Jahre: 2,00 € / ab 17 Jahre: 5,00 €

Park & Ride

Den Haupt-Parkplatz (P+R) findet ihr an der Messe Landshut unter folgenden Koordinaten: 48.550964, 12.191305

Weiterer Parkplatz: Möbelcenter biller

Die Bushaltestelle befindet sich an der Straße Am Moos.



Auch hier stehen euch Shuttle-Busse zur Verfügung, die euch ab 15:30 Uhr in einem 20 bis 30 Minuten-Takt ab und auch wieder zurückbringen.

Parkplätze für Benachteiligte:

Parkplatz 1 (Grieserwiese) oder unter folgenden Koordinaten: 48.531796, 12.145358

Parkplatz 2 (Bärenlochnermauer Ecke Hans-Walch Weg) oder unter folgenden Koordinaten: 48.534062, 12.147779

Ihr kommt mit dem Rad?

Fahrradparkplatz 1 oder unter folgenden Koordinaten: 48.531682, 12.144457

Fahrradparkplatz 2 ist hier oder unter folgenden Koordinaten: 48.534121, 12.147201

Anfahrt mit dem Taxi:

Taxistandplätze findet ihr direkt am dem Veranstaltungsgelände (Besucherparkplatz) sowie am nahe gelegenen Grätzberg.

Weitere Infos findet ihr über die Taxi Zentrale Landshut: 0871 - 19 410 oder den Taxi Ruf Landshut: 0871 - 43 06 60

Oder hier: Mitfahrgelegenheiten