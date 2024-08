"Wir fayern Bayern - Der Song" - so seid ihr dabei!

Wir von BAYERN 3 haben das große Glück, dass wir zusammen. mit euch im schönste Bundesland der Welt leben dürfen. Deshalb ist unser Motto: "Wir fayern Bayern!". Und wir finden: Es wird Zeit für einen "Wir fayern Bayern!"-Song. Dafür brauchen wir euch: Was muss unbedingt rein in diesen Song? Welche Ecken von Bayern sind besonders eindrucksvoll? Welche Vereine oder Gruppen sollen wir unbedingt erwähnen? Welche Brauchtümer und Eigenheiten gibt es nur in Bayern bzw. in eurer Region? Niemand kennt sich so gut hier aus wie ihr!

Schickt uns eine Text- oder noch besser eine Sprachnachricht und erzählt uns von euren Bayern-Highlights. Von traditionell bis verrückt-modern darf alles dabei sein, denn genau das macht uns doch aus.