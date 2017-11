"Portion Chips": So übel mogeln die Hersteller bei den Kalorien!

Chips sind immer eine Sünde wert. Und - wer hätte das gedacht - nur 160 Kalorien! Steht vorne auf der Tüte drauf! Das ist ja gar nicht sooooo schlimm. Also her damit. Das Problem: Die 160 Kalorien beziehen sich nicht auf die ganze Tüte, sondern auf eine "Portion" Chips. Aber wieviel ist das? Das sehen Hersteller und Konsumenten ein bisschen anders.

Portionsgrößen sind unrealistisch

Die meisten werden diese kleinen Schoko-Caramel-Dinger, in denen eine Haselnuss steckt, kennen. Die, in denen viel Spaß steckt. Und da ist auf der Packungsvorderseite von gerade mal 43 Kalorien die Rede. Allerdings bezieht sich diese Angabe auf ein Stück! Und wer isst denn bitte nur ein Stück? Oder aktuell nur einen Dominostein oder ein Plätzchen? Tatsächlich stimmen die Portionsgrößen auf Lebensmittelverpackungen fast nie mit den tatsächlichen Essgewohnheiten überein. Die Verbraucherzentrale hat das am Beispiel von Chips und Müsli herausgefunden. Fast 1.500 Verbraucher hat sie gefragt, wie groß ihre Portionen tatsächlich sind.