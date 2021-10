Deep-Fake-Videos: Diese Apps bringen dein Selfie zum Singen!

Dabei hatten die Politiker selbst eigentlich nur ein gemeinsames Selfie geteilt - den Rest hat die Netzgemeinde erledigt. Vor allem die "We Are Family"-Version ging viral. Ein solches Video zu erstellen, das ist nicht (mehr) besonders schwierig. Das bekommst du auch hin. Vielleicht möchtest du deine Besties in diesem Jahr auf eine ähnliche Weise zu deiner Helloween-Party einladen? Alles was du dazu brauchst, hast du in deiner Hosentasche: Dein Handy. Und die passende App. Zum Beispiel: Reface, Avatarify, Faceswap oder Wombo. Die gibt's alle für Android und iOS. Technisch viel drauf haben musst du für die Bedienung nicht. Foto hochladen, Musik auswählen, die App erledigt den Rest.