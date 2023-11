Supermarkt: Woher weiß ich, ob ein Produkt wirklich 'regional' ist?

Gerade bei Produkten wie Fleisch wird es schnell besonders tricky. Denn hier finden die einzelnen Verarbeitungsschritte wie Aufzucht, Schlachtung und Verarbeitung in der Regel nicht an einem Ort statt.

Es ist also gar nicht so einfach, direkt zu erkennen, wo die Produkte herkommen. Jutta Saumweber von der Verbraucherzentrale Bayern erklärt, was der Begriff 'regional' alles bedeuten kann:

1. Das Regionalfenster

Das ist ein rechteckiges Feld, auf dem die Hersteller drei Infos angeben können: 1. Wo kommt das Produkt her? 2. Wo wurde es verarbeitet? Und 3. Wie hoch ist der regionale Anteil? Das wird vom Verein „Regionalfenster“ überprüft – die Angaben sind freiwillig. Aber – wenn sie draufstehen – dann sollte man sich darauf verlassen können.

2. Das Siegel "Geprüfte Qualität"

Ein eher unauffälliges Logo, oval, mit Bayernflagge. Alle Produkte mit diesem Siegel kommen aus Bayern – das wird staatlich überprüft, von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Professor Richard Balling ist für das Siegel mitverantwortlich und erklärt, welche Kriterien dabei für Fleisch gelten:

Wenn man das Produkt Schweinefleisch oder Nackensteak hernimmt, dann heißt das: Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung in Bayern." (Professor Richard Balling)

Zusätzlich muss ein überwiegender Teil des Futters für die Tiere aus Bayern stammen. Das Siegel sagt aber nichts darüber aus, wie das Tier gehalten wurde. Wenn du also zusätzlich Wert auf andere Kriterien, wie Tierhaltung oder biologischen Anbau legst, der solltest du dich nicht auf den Begriff 'regional' verlassen. Denn der gibt – wenn überhaupt – nur an, dass das Produkt aus der Region stammt. Wer ganz sicher gehen will, der sollte das jeweilige Logo am besten einmal kurz googlen – um zu wissen, was wirklich dahintersteckt.

