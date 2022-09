Kommt der reichste Mensch aller Zeiten wirklich aus Bayern?

Wer ist der reichste Mensch der Welt ever? Die meisten von euch tippen jetzt vermutlich auf Jeff Bezos von Amazon oder Tesla-Chef Elon Musk. Das mag für die heutige Zeit stimmen, aber der reichste Mensch der Welt aller Zeiten kommt tatsächlich aus Bayern: Jakob Fugger.

Der reichste Mensch, der jemals gelebt hat, war Jakob Fugger aus Augsburg! Der Kaufmann hatte am Ende seines Lebens ein gigantisches Vermögen angehäuft: umgerechnet auf die heutige Zeit etwa 400 Milliarden Euro! Das hat der Autor Greg Steinmetz in seinem Buch über "den reichsten Mann der Weltgeschichte" ausgerechnet. Klar, solche Umrechnungen sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber fest steht: Fugger hat bei seinem Tod ein Vermögen von 2,1 Millionen Gulden besessen. Damit war er nicht nur der erste dokumentierte Millionär, sondern stellt auch die Superreichen von heute in den Schatten. Er war reicher als heute Bill Gates, Elon Musk oder Jeff Bezos.

Fugger wurde als zehntes Kind einer wohlhabenden Augsburger Weber- und Kaufherrenfamilie geboren. Er hat ein weltweites Handelsimperium gegründet, war Bankier von vier Päpsten in Rom und politisch supereinflußreich. 1521 stiftet er die Fuggerei, heute die älteste Sozialsiedlung der Welt.