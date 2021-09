Muss ich bei einer Retoure die Originalverpackung des Herstellers verwenden?

Der neue Fernseher fürs Wohnzimmer, die coolen Sneaker aus dem Internet oder das Designer-Bike - alles kommt in Kartons zu uns. Aber was ist, wenn dir das bestellte Produkt nicht gefällt oder wenn es beschädigt bei dir ankommt? Musst du eine Retoure wirklich im Original-Karton zurückschicken (wie das manche Händler in ihren AGB verlangen)?

Nein, das musst du nicht. Ein Rück­versand zum Hersteller oder Onlinehändler ist auch ohne die Original­verpackung völlig in Ordnung. Eine gesetzliche Pflicht zur Nutzung des Originalkartons gibt es nicht. Aber es ist natürlich clever, dass du die Ware erstmal ein paar Tage ausgiebig testest und checkst, ob alles okay ist - bevor du den Karton in die Papiertonne wirfst oder für etwas anderes verwendest. Denn gerade bei zer­brech­licher Ware ist es sinnvoll, dass du bei einem Widerruf oder einer Retoure die Original­verpackung nutzt. Verpflichtet bist du dazu aber nicht - hat zum Beispiel das Oberlandesgericht Frankfurt am Main gesagt.



Der Kunde sei (...) nicht verpflichtet, sämtliche Verpackungsmaterialien an die Beklagte zurückzusenden, um von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen." (OLG Frankfurt am Main, Az. 1 U 127/05)

Rein theoretisch ist es möglich, dass der Händler einen sogenannten Wertersatz verlangen kann, wenn du nicht die Originalverpackung für die Rücksendung benutzt. Dafür muss er allerdings nachweisen, dass seine Verpackung einen besonderen Wert hat - im Vergleich zu einem normalen Karton. Dieser Aufwand dürfte aber vermutlich jedem Händler zu hoch sein.