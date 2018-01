So bringt ihr jeden Tag ein gutes Essen auf den Tisch

Wenn die Kids von der Schule kommen - oder ihr selbst nach einem langen Arbeitstag nach Hause - dann stellt sich oft die Frage "Was koch' ich heute?" Denn es soll schnell gehen und am besten auch noch gesund sein. Aber keine Angst. Ihr seid mit diesem Problem nicht alleine - und es gibt hunderte Ideen. In unserer Rezeptdatenbank!

So kam es zu "Was koch' ich heute?"

Gerade weil ganz viele in Bayern öfter mal grübeln, was sie unkompliziert und schnell auf den Tisch bringen sollen, hat sich BAYERN 3 Moderatorin Claudia Conrath gedacht: Da müssen wir zusammenhelfen und uns austauschen. Und so ist die Rubrik "Was koch' ich heute?" entstanden: BAYERN 3 Hörerinnen und Hörer schicken ihre besten Rezepte und bekommen im Tausch die Top-Rezepte der anderen. Mittlerweile sind hunderte von Rezepten zusammengekommen. Die besten 111 haben es sogar in ein Buch geschafft. Alle findet ihr aber jetzt auch ganz bequem in einer Datenbank.