Rhabarber - jetzt ist Saison!

Im Supermarkt liegt er schon eine Weile in der Obst- und Gemüseabteilung und auch im eigenen Garten kann so langsam geerntet werden: Rhabarber! Lecker als Kuchen, Saft oder Kompott. Nutzt die Zeit, denn frischen Rhabarber gibt's nur ein paar Wochen.

Rhabarber ist kalorienarm, liefert Vitamin C, Kalium und Calcium und ist damit ein ideales Gemüse für die leichte Frühlingsküche. Und wer jetzt bei Gemüse zuckt: Ja, Rhabarber ist ein Gemüse - auch wenn ihn die meisten spontan wohl eher als Obst bezeichnen würden. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir ihn ja auch eher wie Obst zubereiten und behandeln. Dass der Rhabarber nach Barbar klingt ist übrigens kein Zufall. Der Name setzt sich aus den mittellateinischen Wörtern "rheum" (Wurzel) und "barbarus" (ausländisch, fremd) zusammen. Und solltet ihr mal selbst Rhabarber ernten: Die Stangen nicht abschneiden, sondern einfach abdrehen.

So erkennt ihr, dass er frisch ist

Frische Rhabarberstangen müssen richtig fest sein und dürfen sich nicht wie Gummi anfühlen. Die Bruchstelle sieht im Idealfall weiß aus (so wie oben auf dem Foto), wird aber sehr schnell braun - das heißt also noch nichts. Wenn ihr den Rhabarber nicht gleich verarbeitet, kann er für etwa drei Tage in den Kühlschrank. Wie beim Spargel ist es hilfreich, ihn in ein feuchtes Tuch einzuwickeln. Auch eine Möglichkeit: Rhabarber kann sehr gut eingefroren werden. Waschen, putzen, in Stücke schneiden und ab in die Gefriertruhe. Dort hält er sich bis zu einem Jahr.