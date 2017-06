Seitan: Fleisch- und geschmacklos oder tolle Alternative?

Was ist Seitan überhaupt?

Seitan ist ein pflanzliches Erzeugnis aus Weizeneiweiß - anders gesagt aus Gluten (also Achtung, wenn ihr Gluten nicht vertragt!). Es hat eine fleischähnliche Konsistenz und wird oft in der vegetarischen oder veganen Küche eingesetzt. Auch was die Kalorien angeht, sind sich Seitan und Fleisch mit etwa 150 kcal/100g recht ähnlich. Seitan stammt aus Fernost und kommt in vielen verschiedenen Formen vor. Aus Seitan lassen sich nicht nur vegetarische Würstel, sonder sogarn vegetarische Entenbrüstchen "basteln".