Mit YouTube und Handy-Videos an den Holocaust erinnern

Shahak Shapira wehrt sich gegen Rassismus – jeder Art und egal gegen wen. Sein Mittel dafür ist die Satire: Er tritt als Stand-Up-Comedian auf und ist prominenter Unterstützer von #uploading_holocaust. Das Projekt will Jugendliche in Deutschland an den Holocaust heranführen. Shapira ist am Montag bei "Mensch, Otto!" (19 Uhr/danach als Podcast).