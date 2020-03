Mit diesen Videochat-Apps kommst du durch die Corona-Krise!

Soziale Kontakte in Zeiten von Corona - das geht für viele von uns zur Zeit nur noch übers Handy und in Video-Chats. In den App-Store-Charts liegen alle möglichen Apps zur Videotelefonie gerade auf den ersten Plätzen. Doch welche ist die beste, damit du mit deinen Freunden chatten kannst? Wir stellen fünf wichtige Apps vor, jede hat ihre Vor- und Nachteile - und ein Geheimtipp ist auch darunter.

Google Hangouts - für alle

Wenn du mit vielen Freunden auf einmal sprechen möchtest - am besten auch noch mit Video - dann schau dir Google Hangouts an. In der kostenlosen Version können bis zu 10 Leute miteinander chatten, texten und Sprachanrufe versenden. Das Gute: Es ist egal, ob deine Freunde am iPhone, Android Handy oder vorm PC oder Mac setzen. Google Hangouts funktionieren auf den wichtigsten Geräteplattformen. Allerdings braucht jeder ein Google-Konto.