"Smart Reply" - Chatten für Faule!

Ihr kennt das: in einem Chat immer allen Leuten auf alles zu antworten, das nervt - und kostet Zeit. Aber unfreundlich sein und gar nicht antworten, ist ja auch keine Option. Wie cool wäre es, wenn einfach WhatsApp, Telegram und Co. automatisch eine passende Antwort vorschlagen? Genau das wird in den nächsten Wochen für viele Android-Nutzer Realität.